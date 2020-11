Kinder aus den Angermünder Ortsteilen Frauenhagen und Mürow sollen ab dem kommenden Schuljahr 2021/22 nicht mehr wie bisher in der Puschkinschule in Angermünde eingeschult werden, sondern die Grundschule „Wilhelm Busch“ in Pinnow besuchen. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer jüngste...