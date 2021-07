Stellen Sie sich vor: Sie arbeiten in der Hauptstadt als Produktmanager und planen ihren Sommerurlaub. Wohin soll es gehen? Zu einem Freiwilligen-Projekt in den Angermünder Stadtwald? Genau so hat sich der Berliner Dietmar Moczko entschieden. Oder Sie sind Rentnerin, 66, wohnen in Augsburg. Waldarb...