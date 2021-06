Was hat eine Wiesenplatterbse mit einem Orchester zu tun? Sie sind die Helden einer ganz besonderen Premiere im Nabu-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle in Angermünde. In einem neuartigen innovativen Projekt verschmelzen Wissenschaft, Natur, Kunst und Musik. Die Naturkonzerthalle ist ein einzigartiges Veranstaltungsformat, das ein interaktives und multidisziplinares Erlebnis in der Natur anbietet.

Das Konzept kommt ursprünglich aus Lettland, wo es in 15 Jahren von einer kleinen Enthusiasten-Initiative zum zentralen Kulturereignis für Nachhaltigkeit und Naturschutz geworden ist. Am 19. Juni 2021 kommt es zum ersten Mal nach Deutschland.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Wiese

Im Mittelpunkt steht hier die Wiese als artenreicher Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten. Am Sonnabend, dem 19. Juni, lädt die Blumberger Mühle von 10 bis 18 Uhr ein, die Faszination Wiese mit allen Sinnen neu zu entdeccken. Beuscher können in verschiedenen Miniaturlaboren experimentieren, basteln und Blüten, Käfer, Gräser unter die Lupe nehmen.

So kann man ein Wildbienenhotel selber bauen, bei einer Kräuterwanderung Heilpflanzen der Wiese kennenlernen, an einem Fotoworkshop „Wiesenpflanzen ganz nah“ teilnehmen, Insekten der Wiese mit Experten bestimmen, von einem Imker erfahren, welche Wildblumen Bienen am liebsten mögen und Tipps zum richtigen Anlegen einer Wildblumenwiese erhalten.

Philharmoniker spielen eigens für die Blumberger Mühle komponierte Musik

Höhepunkt der Veranstaltung ist am Abend ein Konzert mit den Berliner Philharmonikern und Musikern der „Naturkonzerthalle“, eigens für die Wiesen der Blumberger Mühlekomponierte Musik spielen. Auf Grund der Corona-Beschränkungen werden die Plätze nur auf Einladung vergeben. Doch das Konzert wird aufgezeichnet und ist am 26. Juni.2021 ab 20 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Blumberger Mühle zu sehen. Hier werden auch jeden Donnerstag Beiträge zum Thema Wiese gezeigt, von Filmen über Wiesenbrüter bis zum Vivaldi-Konzert auf der Wiese. Krönendes Highlight wird die Konzertaufnahme mit der Philharmonie sein.