Wer hat mitten im Wald sein Schlauchboot verloren? Ein Wanderer hat das Wrack an der Alten Templiner Landstraße in Angermünde in Richtung Welsebrücke entdeckt. Das Boot ist kaputt und wirkt hier im Wald tatsächlich verloren aber es wurde offensichtlich hier mutwillig in der Natur entsorgt, direkt an einem beliebten Wanderweg zwischen Angermünde und Wolletz.

Beräumung illegaler Müllkippen kostet Geld der Angermünder Steuerzahler

Angermünde...