Flaschen, Scherben, Zigarettenkippen, verkohlte Holzreste, Asche, Unrat vergessene Unterhosen, dreckige Socken, ein rostiger Grill und ein kaputtes Zelt, das sind die Überreste einer wilden Party am See. An der Badestelle des Mudrowsees feiern ein Dutzend junger Leute und campen wild auf der Wiese. Was danach übrigbleibt, sind neben Katerstimmung jede Menge Müll. Die Leute sind verschwunden, der Dreck bleibt. Sehr zum Ärger der Anwohner der a...