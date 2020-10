Bei einem Unfall ist eine 79 Jahre alte Radfahrerin am Dienstagvormittag in Angermünde verletzt worden.

Ein 61 Jahre alter Mann war mit seinem Pkw Toyota auf der Rosenstraße in Richtung Berliner Straße unterwegs. An der Kreuzung wollte er nach links abbiegen. Zu dieser Zeit war eine 79-jährige Radfahrerin die Berliner Straße aus Richtung Templiner Straße entlanggekommen und wollte an der Kreuzung ebenfalls nach links in die Rosenstraße gelangen.

Radfahrerin verletzte sich am Kopf

Im Kreuzungsbereich stießen Fahrrad und Auto dann zusammen. Die Frau erlitt bei dem Unfall Kopfverletzungen und musste von Rettern in das Krankenhaus nach Schwedt gebracht werden. Kriminalisten der Inspektion Uckermark schauen sich das Geschehen nun noch einmal genau an, um die Unfallursache zu ermitteln.