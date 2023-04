Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag (20. April) auf der B2 in Angermünde. Am Ortseingang aus Richtung Dobberzin kommend kam gegen 16 Uhr auf Höhe Friedhof ein Auto aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Rettungskräfte und die Angermünder Feuerwehr befreiten die Insassen aus dem Fahrzeug.

Der 79-jährige Fahrer konnte erfolgreich reanimiert werden und wurde im Anschluss an die Erstversorgung, wie auch seine verletzte Beifahrerin mit zwei Rettungswagen ins Uckermark Klinikum nach Schwedt gebracht, wo weitere Untersuchungen erfolgen.

Vollsperrung auf der B2 über eine Stunde

Die Straße blieb an der Unfallstelle voll gesperrt. Lange Staus bildeten sich in beide Fahrtrichtungen.

Die Angermünder Feuerwehr baute über die Dauer der Behandlungsmaßnahmen um die Verletzten einen Sichtschutz auf. Später zog sie den nicht mehr fahrbereiten Pkw mittel einer Winde auf den Seitenstreifen. Erst gegen 17 Uhr konnte die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.