Wer kurzfristig Urlaub in Angermünde buchen möchte, braucht Glück, denn weder in Hotel noch in der Ferienwohnung gibt es freie Kapazitäten. Auch Plätze für Wohnmobil und Camping sind rar. Das spricht für die Stadt und eine dringende Erweiterung der Angebote. Was ist geplant?