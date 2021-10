Lange ist es schon her, dass in Stettin die Uckermark-Straßenbahn gefahren ist. Nun ließ man die partnerschaftliche Kampagne nach zehn Jahren wieder aufleben. Seit Kurzem ziert das Uckermark-Logo eine von der Stettiner Straßenbahngesellschaft betriebene Straßenbahn. Doch was ist der Grund?

...