Das Nadelöhr in Angermünde ist seit Monaten Baustelle. Die Bahnunterführung in der Berliner Straße, die die Zufahrt aus Richtung Autobahn und Weststadt ins Stadtzentrum ermöglicht, wird saniert und ist halbseitig für den Durchgangsverkehr gesperrt. Eigentlich sollten die Bauarbeiten durch die DB Netz AG zum Jahresende 2021 abgeschlossen sein. Doch die Deutsche Bahn teilte nun mit, dass sich die Baumaßnahme an der Brücke verlängert und zwar um voraussichtlich fast ein halbes Jahr. Die Sperrung der Bahn aus Richtung Westen wird demzufolge bis zum 3. Juni 2022 verlängert, sehr zum Ärger der Kraftfahrer und Anlieger vor allem aus der Puschkinallee und Rudolf-Breitscheidstraße.