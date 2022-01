Wo ist ein „stilles Örtchen“ in Angermünde? Das fragen immer wieder verzweifelt Gäste und Einwohner aus den Ortsteilen, die sich auch für kurze Besorgungen oft stundenlaang in der Stadt aufhalten müssen, bis der nächste Bus zurück ins Dorf fährt. „Gaststätten sind geschlossen oder man muss sich extra eine Selter bestellen, um mal aufs WC zu gehen.“ Dafür braucht man aber neben 2G nun sogar einen aktuellen Corona -Test, beschreibt eine Bürgerin die Not mit der Notdurft.

Auch wer im Bahnhof Angermünde , ein wichtiger Knotenpunkt für Pendler und Touristen, eine Toilette sucht, sucht vergeblich. Die gibt es nicht. Nach jahrelangem Streit mit der Deutschen Bahn hatte die Stadt selbst Initiative ergriffen und auf eigene Kosten einen Toilettencontainer auf städtischem Grund vor dem Bahnhofsgebäude errichtet. Er liegt jedoch etwas versteckt hinter dem Fahrradparkplatz und ist leicht zu übersehen. Ein Hinweisschild im und am Bahnhof fehlt.

Toilette am Rathaus war am Wochenende geschlossen

Doch es gibt ein zweites öffentliches WC. Es befindet sich im Stadtzentrum am Marktplatz hinter dem Rathaus und liegt ebenso etwas versteckt und ist für Ortsunkundige schwer zu finden.

Christin Neujahr, Sprecherin der Stadtverwaltung Angermünde, bestätigt auf Anfrage der Märkischen Oderzeitung: „In der Kernstadt gibt es an zwei Standorten öffentliche Toiletten, am Bahnhof und am Rathaus. Diese werden täglich gereinigt und sind in Betrieb.“ Ein Test am Sonntag ergab jedoch: Das Toilettenhaus am Rathaus, das auch ein Behinderten-WC enthält, war verschlossen und weder ein Hinweis auf Öffnungszeiten noch auf das WC am Bahnhof zu finden. Doch auch an Wochenenden haben Besucher mal ein Bedürfnis. Bleibt doch nur der Restaurantbesuch mit Selter und Corona-Test, um mal zu dürfen, wenn man muss?