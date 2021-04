Was würden Sie mit 50.000 Euro anfangen? Darüber darf sich ab sofort jeder Einwohner in Angermünde Gedanken machen. So viel Geld steht ihnen nun jedes Jahr zur freien Verfügung, um sich damit Wünsche erfüllen zu können, wie ihre Stadt oder ihr Ortsteil noch lebens- und liebenswerter gestaltet...