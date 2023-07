Beutekunst in Angermünde? Stadtführer und Buchautor Steffen Tuchscherer geht einer mysteriösen wahren Geschichte um verschwunde Kunstwerke Alter Meister auf die Spur, die bis nach Angermünde führt. Was das Altar-Bild in der Marienkirche damit zu tun hat und was die Hintergründe des Kriminalfalls aus den letzten Kriegstagen 1945 sind, hat er in einen spannenden Thriller verpackt. © Foto: Daniela Windolff