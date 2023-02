In Angermünde hat der Architekt Herrmann Schultz Spuren hinterlassen. Doch seine Herkunft und sein politischer Aufstieg in der Nazi-Zeit waren für die Provinzstadt eher ungewöhnlich. Wer war dieser Mann? Mit der Einweihung des Angermünder Sportplatzes in der Jahnstraße im Jahre 1928 entstanden ...