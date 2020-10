Die für Sonnabend angekündigte Veranstaltung „Tafel der Demokratie“ – ein interaktives Gesprächsmenü zu Demokratie und Mitbestimmung für Bürger in Bad Belzig wurde abgesagt.

Im Museum Roger Loewig in Bad Belzig sollte an einer langen Tafel den Teilnehmenden ein sogenanntes Gesprächsmenü dargeboten werden: In informeller Atmosphäre sollten anhand von Leitfragen gemeinsam Themen wie Demokratie, Mitbestimmung und Mitgestaltung diskutiert werden. Geplant war, die Veranstaltung in einem gemeinsamen Essen ausklingen zu lassen. „Wir haben entschieden, dass die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl entfällt. Sehr schade...“, so Anna Momburg.