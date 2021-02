Fragen, die 2021 noch schwieriger zu beantworten sind. Wie geht es weiter nach dem Ende der Schulzeit? Welche Ausbildung sollte ich machen? Welche Berufe gibt es überhaupt? Welcher passt zu mir? Das sind Fragen, die in dieser Corona-Zeit oft nicht einfach zu beantworten sind. Gerade deshalb ist der Rat und die Unterstützung von Experten wichtig: Die Berufsberater der Agentur für Arbeit Potsdam stehen dafür zur Verfügung - online, per Mail, per Videokommunikation und telefonisch.

Berufsberater der Potsdamer Arbeitsagentur sind für Gespräche bereit

Ab sofort gibt es eine zusätzliche Möglichkeit der schnellen und unbürokratischen Unterstützung und Beratung bei der Ausbildungsplatzsuche: Jugendliche und deren Eltern kommen unter der 0331/880 5000 mit den Berufsberatern der Potsdamer Arbeitsagentur direkt ins Gespräch. Einfach nutzen und mal anrufen! Denn viele Unternehmen suchen neue, junge Fachkräfte – die Chancen sind groß.