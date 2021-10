Kurz vor den Herbstferien veröffentlicht das Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum Potsdam-Mittelmark erneut den Ausbildungsführer PM im Auftrag des Landkreises. Die 11. Auflage enthält eine bunte Vielfalt an Ausbildungs- und Studienangeboten für das kommende Ausbildungsjahr 2022/2023. Insgesamt präsentieren sich 193 Betriebe, Hochschulen und Institutionen mit 233 Ausbildungsberufen oder Studiengängen.

Praktika und Ferienjobs für Schüler werden von 69 Unternehmen angeboten

„Im Ausbildungsführer bieten 153 Unternehmen Praktika an und bei 69 Unternehmen können Schüler im Rahmen eines Ferienjobs Geld verdienen und Erfahrungen sammeln“, berichtet Mandy Große, Projektverantwortliche in der Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark GmbH (TGZ PM GmbH). Kollegin Caroline Stallbaum sagt: „Die Schulen und unsere Kooperationspartner nutzen die Broschüre gern im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung. Neben den Schülern sind die Informationen auch für Eltern und Großeltern interessant. Deshalb gibt es auch eine PDF-Version auf unserer Webseite www.wirtschaft.pm/ausbildungsführer“.

Ausbildungsführer dank Sponsoren, Unternehmen, Hochschulen und Institutionen für Schüler kostenfrei

„Einen großen Dank möchten wir an die Mittelbrandenburgische Sparkasse als Hauptsponsor sowie an alle Unternehmen, Hochschulen und Institutionen ausrichten, die sich an der aktuellen Ausgabe des Ausbildungsführers beteiligt haben und auch den Druck finanziell unterstützten. Außerdem geht ein Dank an Desiree Voigt vom Image Werbestudio aus Wollin, die den Ausbildungsführer PM erneut für uns gestaltet hat“, ergänzt Linda Schröder vom Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM.

Fast 2.500 Ausbildungsstellen und Studienplätze im neuen Heft

Insgesamt enthält der Ausbildungsführer nahezu 2.500 Ausbildungsstellen und Studienplätze und bricht damit erneut alle Rekorde aus den Vorjahren. Er wird an alle weiterführenden Schulen des Landkreises Potsdam-Mittelmark ausgegeben. Für die Schulen und die inserierenden Unternehmen, Institutionen und Hochschulen ist das Angebot kostenlos.