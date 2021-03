Ein regionales Ereignis für eine durch und durch regionale Gebäckidee: Die Bäckerei Exner aus Beelitz wurde jetzt für ihr kreatives Marketing- und PR-Konzept rund um das Brandenburger Urkraft Brot mit dem Zacharias-Finalistenpreis „Best-of 2020“ ausgezeichnet.

Athleten Sebastian Brendel ist Partner der Bäckerei

„Es freut mich, dass wir mit dem Athleten Sebastian Brendel einen Partner gefunden haben, dessen Einfluss nicht nur im Endprodukt zu schmecken ist, sondern der auch symbolisch für das steht, was das Brandenburger Urkraft ausmacht: Kraft, gesunde Ernährung und Verbundenheit zu unserer Heimat Brandenburg“, sagte Tobias Exner, Bäckermeister, Brotsommelier und Inhaber der Bäckerei Exner bei der Verleihung des Preises. „Im Namen meines gesamten Teams und natürlich auch im Namen von Sebastian Brendel möchte ich mich für diese besondere Auszeichnung bedanken.“ Überreicht wurde die Trophäe durch Marketingdirektor Manfred Laukamp von CSM.

Für den Zacharias gab es Bewerber aus Deutschland, der Schweiz und Österreich

Wie in den Jahren zuvor gab es für den Zacharias, den Branchenpreis des Bäckerhandwerks, auch 2020 wieder zahlreiche Bewerber aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Dabei hat sich die Bäckerei Exner mit dem Konzept rund um das Brandenburger Urkraft besonders hervorgetan. Die Idee hinter der prämierten Kampagne: Die Kreation eines Brotes für SportlerInnen sowie für alle ernährungsbewussten Menschen, das durch seine nährstoffreichen, regionalen Zutaten die Heimat Brandenburg in seiner Urkraft widerspiegelt. Für die Zusammenarbeit konnte die Bäckerei den Brandenburger und Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel gewinnen.

Regionale Zutaten, vor Ort gebacken, Verbundenheit der Bäckerei zur Heimat Brandenburg

Gemeinsam mit dem Athleten und unterstützt durch eine umfangreiche PR- und Marketingkampagne wurde das Brandenburger Urkraft der Öffentlichkeit präsentiert. Nicht nur an der Ladentheke, sondern auch medial entwickelte sich das Brot so zu einem vollen Erfolg. „Mit Brandenburger Urkraft hat die Bäckerei Exner ein beeindruckendes regionales Produktkonzept geschaffen. Im Mittelpunkt steht ein aromatisches Krustenbrot, das mit ausgewählten regionalen Zutaten vor Ort gebacken wird und damit die Verbundenheit der Bäckerei zu ihrer Heimat Brandenburg widerspiegelt. Als zusätzliche Marketingunterstützung hat sich die Bäckerei mit dem Kanuten und Olympiasieger Sebastian Brendel einen prominenten Brandenburger ins Boot geholt. Gemeinsam haben es die Kooperationspartner geschafft, das Produkt erfolgreich in der Öffentlichkeit zu positionieren“ so das Urteil der Jury.

Top 10 der Bewerber werden mit dem Zacharias-Finalistenpreis geehrt

Mit dem Zacharias-Preis werden jedes Jahr Bäckereien ausgezeichnet, die sich mit kreativen Marketingideen sowie engagierter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in besonderer Weise um das Image handwerklich hergestellter Backwaren verdient gemacht haben. Die Top 10 der Bewerber werden zudem mit dem Zacharias-Finalistenpreis geehrt.