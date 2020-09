Nach Beginn des neuen Schuljahres möchte der Landkreis Potsdam-Mittelmark erneut auf das Bildungs- und Teilhabepaket aufmerksam machen. Es soll dazu beitragen, dass auch Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen an Angeboten und Aktivitäten in Kitas und Schulen sowie in der Freizeit teilhaben können.

Kosten für Essen, Ausflügen und Fahrten

Es können nicht nur die Kosten für das Mittagessen in Kita und Schule übernommen werden, auch die Finanzierung von eintägigen Kita- und Schulausflügen oder auch von Klassenfahrten ist möglich. Außerschulischer Nachhilfeunterricht kann die Schüler beim Erreichen ihres Lernziels unterstützen, auch hier ist im Einzelfall ein Zuschuss möglich.

Sport, Musik, Kultur

Durch einen Zuschuss für Beiträge für Sportvereine, die Musikschule oder andere kulturelle Aktivitäten kann die soziale Teilhabe unterstützt werden. Des Weiteren werden für das laufende Schuljahr 150 Euro für den Schulbedarf gewährt (100 Euro im ersten Schulhalbjahr, 50 Euro im zweiten Schulhalbjahr).

Anspruchsberechtigte Familien

Ansprüche haben Empfänger von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch II und XII, Asylbewerberleistungsgesetz sowie Empfänger eines Kinderzuschlags nach dem Bundeskindergeldgesetz.

Die Antragstellung erfolgt an den Landkreis Potsdam-Mittelmark, FD Soziales und Wohnen, Niemöllerstraße 1 in 14806 Bad Belzig. Nachfragen werden unter der 033841/91368 beantwortet. Nähere Infos erhalten Interessierte auch auf der Homepage www.potsdam-mittelmark.de, Stichwort: Bildungspake.