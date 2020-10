Tierisch verschlafen sind die tierischen Lieblinge der vierten Auflage der großen BRAWO-Fotoaktion „Verliebt in Vierbeiner“. Standen 2017 Hunde und 2018 Katzen im Mittelpunkt, waren 2019 schon alle tierischen Zwei-, Vier-, Sechs- oder Achtbeiner gefragt. Gewünscht sind in diesem Jahr all die Schnappschüsse ihrer Fellnasen, auf denen tief verschlafen, wild verdreht oder herzergreifend süß ein Nickerchen gehalten wird. Wer mitmachen möchte - wir freuen uns auch auf ein Wiedersehen mit „alten Bekannten“ - , schickt sein Lieblingsbild mit Namen und Rasse des Tieres, ein paar Zeilen zum Charakter sowie dem Namen des Halters an redaktion@brawo.de.