Am letzten Septemberwochenende wird auf die herbstliche Burg Rabenstein geladen. Ekkehard Glass und Ralf Rabe bieten drei „Lebendige Burgführungen“. Dazu dürfen sich die Zuschauer auf musikalische Klänge aus einem zeitlosen Balladenprogramm der beiden Musiker freuen.

„Lebendige Burgführungen“

Die „Lebendigen Burgführungen“ beginnen am 26. September und am 27. September um 13 Uhr, am 27. zusätzlich um 11 Uhr. Am 26. September findet dann ab 15 Uhr auf dem Burghof mit dem Duo Ekkehard Glass und Ralf Rabe, bekannt von den Rabenbrüdern, eine öffentliche „Musikprobe“ zum Thema „Balladen aus alter und neuer Zeit“ statt.

Ritteressen in Planung