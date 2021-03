Michael Rummenigge war der erste prominente Unterstützer der Aktion des FSV Brück „Wir laufen um die Welt“, deren Erlös dem Naturbad Brück zugutekommt. Jetzt ist auch Union-Legende Ronny Nikol dazugestoßen. „Ronny stand während seiner Profilaufbahn unter anderem beim 1. FC Nürnberg, Energie Cottbus, Rot-Weiß Essen, Dynamo Dresden, Carl-Zeiss Jena & natürlich beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag.

Gerade bei Union genießt er bis heute Kultstatus. Ronny kennt sich bei uns in Brück bereits aus, da er schon als Trainer der Fußballschule Rummenigge im Brücker Jahnstadion zu Gast war. Ronny, vielen Dank für Deine Unterstützung und bis bald mal wieder in Brück“, berichtet FSV-Mitglied Marko Kaplick.

Ein Drittel der Gesamtstrecke ist geschafft

Die 28.921 Kilometer, also zwei Drittel der Gesamtstrecke, wurden bereits erreicht. „Weiter so, so prominente Unterstützer machen auch auf die Zauche und die rührigen Sportler des FSV Brück aufmerksam“, spornt der TZF-Vorsitzende Andreas Koska an.