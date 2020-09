Wer es scharf mag, sollte am kommenden Sonntag, 27. September, um 15 Uhr zum Rockgottesdienst in die Kirche in Niemegk kommen Niemegks Pfarrer Daniel Geißler verschenkt dann, wie jedes Jahr, Chilischoten aus eigener Zucht.

Schärfer als Pfefferspray

„Das Schärfste, was der Herr jemals auf Erden hat wachsen lassen. Eine Carolina Reaper zum Beispiel mit 2,5 Millionen Scorville ist schärfer als Pfefferspray. Beim Dosieren sollte man sehr vorsichtig sein. Ich trockne die Früchte und mache daraus Chili-Öl oder Würzsaucen. Das hält sich lange und davon reichen beim Kochen dann schon ein paar Tropfen“, rät der gartenbegeisterte Geistliche.

Geschenk für Gottesdienstbesucher

„Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert“ - dieser Bibelspruch steht auf dem Etikett der Schoten, die am Ausgang an die Gottesdienstbesucher verschenkt werden.

Pfarrer betreibt Chilianbau

Den Chilianbau betreibt Pfarrer Geißler seit einigen Jahren als Hobby. Die Schoten im Gottesdienst erinnern gleichnishaft an das Wort Gottes, das in unscheinbarer Hülle daherkommt aber in seinem Inneren eine Kraft trägt, die überrascht, den Atem verschlägt und auch die stärksten Menschen überwältigt.