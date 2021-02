Im Landkreis Potsdam-Mittelmark bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf gleichem Niveau. 14 Fälle wurden registriert. In Werder (Havel) werden fünf neue Infektionen, in der Stadt Teltow vier, im Amt Brück zwei Fälle verzeichnet. Damit sind im gesamten Landkreis derzeit 161 Personen an Corona erkrankt.