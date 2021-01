Die Anzahl der Neuinfektionen im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind wieder gestiegen. Gemeldet wurden 95 Infizierte.

Allein in Werder (Havel) sind es 13, in Teltow zehn und in Treuenbrietzen elf Neuinfektionen. Ein weiterer Todesfall ist in Groß Kreutz zu beklagen. Damit erhöht sich die Zahl auf 72.