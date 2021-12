Für das Land Brandenburg meldet das RKI aktuell 2.689 (3.005) Corona-Neuinfektionen bei der Inzidenz von 586,7 (613,9). Davon entfallen auf den Landkreis Potsdam-Mittelmark 196 (247) Neuinfektionen bei einer Inzidenz von 419,8 (424,4). In der Stadt Brandenburg an der Havel sind es wie gestern 107 Neuinfektionen (Inzidenz 613,5 / 606,6). 119 (244) Neuinfizierte finden sich in der Landeshauptstadt Potsdam bei einer Inzidenz von 329,5 (345,9). Der Landkreis Teltow-Fläming vermeldet 277 (378) Corona-Neuinfektionen bei einer Inzidenz von 693,1 (678).