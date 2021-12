Für das Land Brandenburg meldet das RKI aktuell 3.005 Corona-Neuinfektionen (Inzidenz 613,9). Davon entfallen auf den Landkreis Potsdam-Mittelmark 247 Neuinfektionen bei einer Inzidenz von 424,4. In der Stadt Brandenburg an der Havel sind es 107 Neuinfektionen (Inzidenz 606,6). 244 Neuinfizierte finden sich in der Landeshauptstadt Potsdam bei einer Inzidenz von 345,9. Der Landkreis Teltow-Fläming vermeldet 378 Corona-Neuinfektionen bei einer Inzidenz von 378.