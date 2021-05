In der Kita Waldwichtel in Dippmannsdorf wurde ein Corona-Fall bekannt. Das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark und die Kitaleitung haben gemeinsam die Kontaktpersonen - Kinder und auch Personal - ermittelt und in Quarantäne versetzt. Dies betrifft insgesamt 20 Personen. Die Quarantäne gilt bis einschließlich dem 14. Mai. Die Gesamtschließung der Kita wurde von Seiten des Gesundheitsamtes nicht angeordnet.