103 neue Corona-Infektionen im Landkreis Potsdam-Mittelmark wurden am gestrigen Freitag gemeldet, allein 20 Fälle sind in der Stadt Teltow zu verzeichnen, 13 in Werder (Havel) und zehn in der Gemeinde Michendorf.

Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt 4.477, die sich auf Städte und Gemeinden/Ämter verteilen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist ein Mensch aus Werder (Havel) verstorben.