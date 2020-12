Aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark wurden an das Gesundheitsamt am heutigen Mittwoch, 23. Dezember, insgesamt 114 Neu-Infektionen mit Corona-Virus gemeldet.

Hohe Anstiege gab es in Michendorf (24), in Werder (15) und in Kloster Lehnin (13).

