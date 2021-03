Der Landkreis Potsdam Mittelmark verzeichnete wieder 31 neue Infektionen mit dem Corona-Virus. Jeweils fünf Fälle betreffen Bad Belzig und Beelitz, drei Infektionen sind Kleinmachnow und zuzuordnen. Die 7-Tage-Inzidenz hat mit 103,4 erneut den Wert 100 überschritten.

Nach dem ersten Tag konnten am Mittwoch über 200 Impfberechtigte in der neuen Impfstelle in Bad Belzig die COVID-19-Impfung empfangen. Das Zusammenspiel mit den Hausarztpraxen sorgte für einen nahezu reibungslosen Beginn in der neuen Impfstelle.