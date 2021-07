Im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist die 7-Tage-Inzidenz leicht auf 4,6 gestiegen. Am gestrigen Donnerstag wurden zwei Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Angebot zur Erstimpfung in Lehnin und Treuenbrietzen beendet

Der Landkreis bot in der zurückliegenden Woche Impftermine für Erstimpfungen an. Ab der kommenden Woche werden dann die planmäßigen Zweitimpfungen im Landkreis Potsdam-Mittelmark vollzogen. Das Angebot in Treuenbrietzen und Kloster Lehnin für Erstimpfungen ist beendet.