94 Corona-Neuinfektionen wurden am gestrigen Donnerstag, 21. Januar, dem Gesundheitsamt gemeldet. 15 Neuinfektionen wurden in Beelitz, jeweils 14 in Michendorf und Teltow, neun in Beetzsee und sieben in Werder (Havel) registriert. Insgesamt sind aktuell 687 Personen im Landkreis Potsdam-Mittelmark infiziert.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 4.961 Menschen infiziert. Im Zusammenhang mit der Corona-Infektion sind bis heute 107 Menschen im Landkreis verstorben.