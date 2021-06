Mit der Inzidenz von 1,8 wird heute ein neuer Tiefstwert im Landkreis Potsdam-Mittelmark verzeichnet. Es gab im Kreisgebiet keine Neuinfektionen. 14 Mittelmärker sind derzeit mit dem Corona-Virus infiziert.

Corona-Impftermine online buchen

Nach Aufhebung der Priorisierung für das Impfen gegen Corona sind kurzfristig Termine verfügbar. Der Landkreis unterhält drei Impfstrecken. Alle Impfwilligen können sich einen Impftermin für die Impfstrecken im Landkreis online https://termin.samedi.de/b/gesundheitsamt-landkreis-potsdam-mittelmark buchen. Anfang Juli wird das Angebot in Treuenbrietzen und Kloster Lehnin reduziert. Am 1. Juli wird der Impf-Shuttle von Regiobus Potsdam Mittelmark noch einmal fahren, erneut in das Amt Brück.