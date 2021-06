Die Inzidenz beträgt im Landkreis Potsdam-Mittelmark 14,3. Derzeit befinden sich 221 Mittelmärker in Quarantäne.

Fläming-Gymnasium Bad Belzig

Ein Großteil der Elftklässler des Bad Belziger Fläming-Gymnasiums befindet sich in Quarantäne und hat damit wieder Onlineunterricht. Eine Corona-Infektion wurde am Dienstag bestätigt, die Kontaktpersonen ermittelt und in die häusliche Isolation geschickt.

Grundschule Beelitz und Kita (Hort) Kinderland

Weiterhin gibt es einen bestätigen Corona-Fall in der Grundschule Beelitz und Kita (Hort) Kinderland. Das Gesundheitsamt hat die weiteren Schritte zur Umgebungsuntersuchung eingeleitet, damit eine Ausbreitung vermieden werden kann. Die bestandenen Kontakte und Verdachtsmeldungen werden geprüft und mit der Einrichtung abgeglichen. Zudem soll eine Reihentestung in dieser Woche stattfinden.