Insgesamt 46 Corona Neuinfektionen wurden im Landkreis Potsdam-Mittelmark am heutigen Donnerstag, 18. Februar, gemeldet.

16 Fälle wurden in der Stadt Werder (Havel) und zehn in der Stadt Beelitz registriert. Je vier Fälle sind in Kleinmachnow, Bad Belzig und Treuenbrietzen zu verzeichnen. Aus den Gemeinschaftseinrichtungen im Landkreis liegen aktuell keine Informationen vor. Einzig in der Kita Rappelkiste in Teltow ist ein Ausbruch erkannte, vier Erzieher und 18 Kinder wurden abgesondert.