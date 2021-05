Nachdem ein negativer Coronatest immer wichtiger wird, hat das Organisationsteam des Amtes Brück entschieden, weitere Testtermine anzubieten. Nachdem in Borkheide ein Nachmittagstermin dazugekommen war, wird ab heutigem Freitag, 28. Mai, in Brück ebenfalls ein Nachmittagstermin angeboten. Dies wird Bürgern, die am Sonnabend etwas unternehmen möchten, was einen Test erfordert, sicher entgegenkommen. Der Testtermin für Golzow ist ab sofort vorverlegt auf 8.00 bis 10.00 Uhr. Für die Abdeckung der Dienste können sich gern weitere Freiwillige melden. Sie erhalten eine professionelle Einweisung in den Testvorgang.

Testtermine angeboten in Golzow, Brück und Borkheide

Bürgerhaus (Schulcampus), Straße der Freundschaft 17, Golzow, dienstags 8.00 bis 10.00 Uhr

Amtsverwaltung Brück (neuer Sitzungssaal, Eingang im Durchgang zwischen Netto und Amtsgebäude), Ernst-Thälmann-Straße 58, Brück, mittwochs 9.00 bis 13.00 Uhr und freitags 15.00 bis 18.00 Uhr

Gemeindehaus Borkheide, Am Kirchanger 3, Borkheide, freitags 9.00 bis 13.00 Uhr und montags 15.00 bis 19.00 Uhr

Kostenfreie Corona-Testung ohne Terminvergabe

Es gibt keine Terminvergabe. Die Testungen sind kostenfrei, bitte eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung oder FFP2-Maske und einen Ausweis mitbringen. Nach dem Abstrich bekommen die Getesteten das Ergebnis nach einer Bearbeitungszeit von rund 15 Minuten ausgehändigt. Weitere Fragen können vor Ort besprochen werden.

Weitere Informationen unter www.amt-brueck.de.