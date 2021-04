Vielerorten sind Corona-Teststellen im Landkreis Potsdam-Mittelmark eingerichtet worden. Unter anderem in der Frauenarztpraxis Lehnin, Klosterkirchplatz 1 (nach Vereinbarung); in der Victoria Apotheke Groß Kreutz, Im Bogen 3 (nach Vereinbarung); in der Turnhalle Niemegk, Waldstraße 1 (freitags 11.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr); im Testzentrum Bad Belzig, Weitzgrunder Weg 1 (Montag bis Freitag 7.00 bis 12.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag zusätzlich 15.00 bis 18.00 Uhr, Samstag 8.00 bis 12.00 Uhr); im SPD Bürgerbüro, Wiesenburger Straße 13 (Dienstag und Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr, Freitag 15.00 bis 18.00 Uhr); Mobile Teststelle Grundschule Damsdorf, Schulstraße 2 (montags von 9.00 bis 12.30 Uhr; Mobile Teststelle Lehniner Schulcampus, Goethestraße 13 (Donnerstag 15.00 bis 18.00 Uhr); Mobile Teststelle Dorfgemeinschaftshaus Jeserig, Potsdamer Landstraße 45c (donnerstags 10.30 bis 14.00 Uhr); Mobile Teststelle Wiesenburg/Mark, Schloßstraße 1 (dienstags und donnerstags von 9.00 bis 15.00 Uhr).