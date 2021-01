Corona in Potsdam-Mittelmark Weitere fünf Menschen in Potsdam-Mittelmark an oder mit dem Coronavirus verstorben Bad Belzig Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind 45 Neuinfektionen zu verzeichnen. Die Gemeinde Michendorf hat dabei allein einen Zuwachs von 18 Personen. In der Kita Spatzennest Wollin wurde für 17 Kinder und sieben Erzieher eine Quarantäne bis zum 19. Januar festgesetzt. Auch in der Kita "Werderaner Früchtchen" ist ein Kind erkrankt und positiv getestet worden. Gestern wurden die Kontaktpersonen ermittelt und weitere Maßnahmen eingeleitet.

Corona-Neuinfizierte allerorten / zwei weitere Verstorbene

Einen neuen Fall gibt es auch am Thomas-Müntzer Schulzentrum Ziesar-Görzke in der Jahrgangsstufe 10. Da der Präsenzunterricht der Klassen 10a und 10b mit Abstand, Masken und Lüftung erfolgte, konnte die Kontaktkategorie auf zwei festgesetzt werden. Die Anzahl der an oder mit Corona Verstorbenen hat sich im Landkreis leider um weitere zwei Personen erhöht (Gemeinde Schwielowsee und Stadt Teltow)