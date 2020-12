Am gestrigen Montag, 22. Dezember, wurden an das Gesundheitsamt über 150 Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Stark betroffen sind die Gemeinden Kleinmachnow mit 31 Fällen, Kloster Lehnin mit 23, die Städte Werder (Havel) und Teltow mit je 13 Infektionen.

Senioreneinrichtungen stark betroffen

In einigen Gemeinschaftseinrichtungen im Landkreis wurden neue positive Testergebnisse bekannt. Insbesondere sind Senioreneinrichtungen mit weiteren positiven Ergebnissen gemeldet, so auch in Kleinmachnow. Dort sind inzwischen 25 Bewohnende positiv auf Covid-19 getestet worden und 21 Mitarbeitende. Bereits angeordnete Maßnahmen werden konsequent fortgesetzt.

Betroffen ist auch die Seniorenresidenz „Am Mühlenteich“ in Kloster Lehnin. Sowohl Bewohner als auch Personal sind an Covid 19 erkrankt. Seit vergangenem Donnerstag bis zum gestrigen Dienstag insgesamt 25 Personen. Maßnahmen sind eingeleitet, Kohortenisolierung, Verlegungsstopp, Aufnahmestopp, Pflege in festen, zugewiesenen Pflegeteams und Arbeiten unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen sowie ein Besuchsverbot. Weitere Testungen sind im Zuge der Teststrategie des Hygienekonzeptes der Einrichtung geplant.

Infektionen in Gemeinschaftsunterkünften

Vereinzelte Fälle von Covid-19 Infektionen sind auch in der Gemeinschaftsunterkunft in Michendorf und Seddiner See zu verzeichnen. Die betroffenen Personen wurden in den Wohnbereichen isoliert.