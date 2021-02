Dem Gesundheitsamt wurden gestern, 4. Februar, 32 neue Infektionsfälle gemeldet. Allein 12 Neuinfektionen entfallen auf die Stadt Werder (Havel), jeweils vier Fälle verzeichnen die Gemeinde Groß Kreutz (Havel) und das Amt Ziesar. Der Inzidenzwert (7-Tage-Inzidenz) beträgt aktuell 69,7.

Aktuell 286 Mittelmärker mit Corona infiziert

Derzeit sind 268 Menschen im Landkreis mit dem Corona-Virus infiziert. Aktuell wurden am 1. Ferbuar alle sechs Mitarbeitenden einer Einzelhandelsfiliale in Ziesar mit einem Schnelltest auf das Virus getestet. In der Folge gab es zwei positive Ergebnisse. Beide Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, in der Zwischenzeit wurde eine PCR Testung vorgenommen, die den positiven Befund bestätigte.Aufgrund der Arbeitsbedingungen und der Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz sind die vier Mitarbeitenden als Kontaktpersonen benannt.

Weiterhin gab es einen neuen Fall in einer Gemeinschaftseinrichtung. Es wurde ein Kind positiv aus der Kita Villa Sonnenschein in Geltow getestet.