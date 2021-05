Der Landkreis Potsdam-Mittelmark bleibt mit einer Inzidenz von 91,9 unter der 100 (7 Tage/100.000 Einwohner). Die Einschränkungen, auch genannt „Notbremse“, sind entfallen. Am gestrigen Montag wurden acht Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Verteilung der Neuinfektionen

Jeweils zwei in Werder (Havel) und Kloster Lehnin. Damit sind landkreisweit 331 Infizierte registriert, 1247 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne. Mit oder an dem Corona-Virus sind bisher 192 Mittelmärker verstorben.