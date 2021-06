Die Inzidenz im Landkreis Potsdam-Mittelmark liegt bei 5,1 und somit gleich zum Wert des Vortages. Insgesamt gab es im Kreisgebiet eine gemeldete Neuinfektion in Teltow.

Erreichbarkeit von Corona-Hotline und Gesundheitsamt

Aufgrund der geringeren Anzahl telefonischer Anfragen wird die Corona-Hotline des Landkreises 033841/91111 am kommenden Wochenende nur noch per Email zu erreichen sein. Auch das Gesundheitsamt ist über corona-gesundheitsamt@potsdam-mittelmark.de erreichbar, auch an den Wochenenden. Das Gesundheitsamt ist jedoch für Gemeinschaftseinrichtungen unter den bekannten Kontaktdaten auch telefonisch erreichbar.