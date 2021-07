Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Potsdam-Mittelmark bei 0,9. Am gestrigen Tag gab es keine gemeldete Neuinfektion. Es gelten vier Mittelmärker als infiziert.

Angebot zur Erstimpfung im Landkreis in dieser Woche

Der Landkreis bot in der vergangenen Woche nochmals Impftermine für Erstimpfungen an. Mit dem Impfstoff BioNTech wird nun am kommenden Donnerstag, 8. Juli, in Bad Belzig im Ernst von Bergmann Klinikum noch einmal geimpft. Termine sind online verfügbar. Ab der kommenden Woche werden dann die planmäßigen Zweitimpfungen im Landkreis Potsdam-Mittelmark vollzogen. Das Angebot in Treuenbrietzen und Kloster Lehnin für Erstimpfungen ist beendet.