Die Zahlen steigen wieder. Weitere 20 Neuinfektionen waren am gestrigen Dienstag im Landkreis Potsdam-Mittelmark zu verzeichnen. Fünf Fälle wurden in der Stadt Teltow registriert, jeweils vier Infektionen wurden aus Nuthetal und Stahnsdorf gemeldet, drei in Werder (Havel) und zwei in der Stadt Beelitz.