Am Montag, 18. Januar, laufen die letzten Quarantäne-Anordnungen des Fachdienstes Gesundheit des Landkreises Potsdam-Mittelmark für die Erzieher/innen und Kinder der Kita „Sonnenschein“ in Borkheide aus. „Aktuell gehen wir davon aus, dass die Kita am Dienstag, 19. Januar, wieder in Betrieb gehen kann und die Betreuung der Kinder sichergestellt ist“, informiert Amtsdirektor Marko Köhler.