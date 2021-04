An und in der Corona-Impfstation des Landkreises Potsdam-Mittelmark am Klinikum "Ernst von Bergmann" in Bad Belzig herrscht viel Betrieb. Neben Ärzten, medizinischem Personal und Schreibkräften sorgen Sicherheitsmitarbeiter dafür, dass die Corona-Schutzimpfungen reibungslos ablaufen. "Wir sind e...