Die Impfstelle in der Klink Ernst von Bergmann Bad Belzig, die im Auftrag des Landkreises Potsdam-Mittelmark betrieben wird, bietet am Freitag, 25. Juni, verlängerte Öffnungszeiten an. Die Impfstelle ist am Freitag bis 18.00 Uhr geöffnet. „Mit diesem Angebot möchten wir vor allem Berufstätige erreichen, die berufsbedingt bisher keinen Termin in unserer Impfstelle wahrnehmen konnten“, so Klinik-Mitarbeiterin Heike Köpping.