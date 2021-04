Corona und Betrug Das sind die miesen Corona-Betrügertricks in Brandenburg Cottbus Weitere 82 Neuinfektionen sind im Landkreis Potsdam-Mittelmark zu verzeichnen. 13 neue Fälle sind im Amt Wusterwitz, elf in der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) und zehn im Amt Ziesar gemeldet worden. Jeweils acht Infektionen weisen die Gemeinde Stahnsdorf und die Stadt Teltow aus.

Drei Erzieher in Corona-Quarantäne

Bekannt wurde gestern eine Infektion in der Wohneinrichtung der Evangelischen Jugendhilfe in Geltow (Gemeinde Schwielowsee). Nach dem positiven PCR-Test sind neun Bewohnende und drei Erzieher in Quarantäne gesetzt worden. Wegen der Sicherstellung der Betreuung wurde für zwei Erzieher eine Pendelquarantäne zugelassen, bei täglichen Schnelltests.