Am heutigen 22. Februar wurden im Landkreis Potsdam-Mittelmark 26 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Teltow und Schwielowsee verzeichnet jeweils vier Neuinfizierte, in Bad Belzig sind es drei. Jeweils zwei Neuinfektionen gibt es in Stahnsdorf, Kloster Lehnin und Kleinmachnow. Damit sind aktuell 151 Mittelmärker am Virus erkrankt. Mit oder an dem Corona-Virus sind bisher 155 Personen verstorben.